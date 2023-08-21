أنواع الغدد الصماء.. الصنوبرية أبرزها

نظام الغدد الصماء عبارة عن شبكة من الغدد التي تنتج وتطلق الهرمونات التي تساعد في التحكم في العديد من وظائف الجسم المهمة ، بما في ذلك قدرة الجسم على تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة تمد الخلايا والأعضاء بالطاقة، ويؤثر نظام الغدد الصماء على كيفية دقات قلبك ، وكيفية نمو عظامك وأنسجتك، وحتى قدرتك على الإنجاب.

ويلعب دورًا حيويًا في ما إذا كنت مصابًا بمرض السكري وأمراض الغدة الدرقية واضطرابات النمو والضعف الجنسي ومجموعة من الاضطرابات الأخرى المرتبطة بالهرمونات أم لا.

غدد جهاز الغدد الصماء

تفرز كل غدة في جهاز الغدد الصماء هرمونات معينة في مجرى الدم، وتنتقل هذه الهرمونات عبر الدم إلى خلايا أخرى وتساعد في التحكم في العديد من عمليات الجسم أو تنسيقها.

تشمل الغدد الصماء:

الغدد الكظرية: غدتان تقعان أعلى الكلى وتفرزان هرمون الكورتيزول.

منطقة ما تحت المهاد: جزء من الدماغ الأوسط السفلي يخبر الغدة النخامية عن موعد إفراز الهرمونات.

المبايض: الأعضاء التناسلية الأنثوية التي تفرز البويضات وتنتج الهرمونات الجنسية.

خلايا الجزر في البنكرياس: تتحكم خلايا البنكرياس في إفراز هرمونات الأنسولين والجلوكاجون.

الغدة الجار درقية: أربع غدد صغيرة في الرقبة تلعب دورًا في نمو العظام.

الغدة الصنوبرية: غدة توجد بالقرب من مركز الدماغ وقد تكون مرتبطة بأنماط النوم.

الغدة النخامية: غدة توجد في قاعدة الدماغ خلف الجيوب الأنفية. غالبًا ما يطلق عليها "الغدة الرئيسية" لأنها تؤثر على العديد من الغدد الأخرى ، وخاصة الغدة الدرقية، ويمكن أن تؤثر مشاكل الغدة النخامية على نمو العظام ودورة الحيض عند المرأة وإفراز حليب الثدي.

الخصيتين: الغدد التناسلية الذكرية التي تنتج الحيوانات المنوية والهرمونات الجنسية.

الغدة الصعترية: غدة في الجزء العلوي من الصدر تساعد في تطوير جهاز المناعة في الجسم في وقت مبكر من الحياة.

الغدة الدرقية: غدة على شكل فراشة في مقدمة العنق تتحكم في عملية التمثيل الغذائي.