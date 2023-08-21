الرئيس الصيني يغادر لحضور قمة بريكس في جوهانسبرج

غادر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الإثنين، بكين لحضور قمة بريكس الـ15 التي ستعقد في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، وللقيام بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وتستضيف جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا قمة بريكس الاقتصادية لمناقشة القضايا التمويل و الاقتصاد و الجغرافيا، والجدير بالذكر أن هذا النادي الاقتصادي بدأ بجذب عشرات الدول التي تريد الإنضمام إليه.

ويضم التحالف الخماسي بريكس كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويمثل هذا التكتل الاقتصادي 40% من سكان الأرض، وقد يكون هذا التجمع الاقتصادي المحاولة الأبرز للمنافسة و التسابق مع مجموعة السبع الغربية (G-7).

ورغم أن بريكس تساهم فقط بـ 23% من إجمالي الناتج العالمي، لكن بعض الدراسات البحثية الاقتصادية تشير إلى أن هذه الدول هي الأسرع نمواً في الاقتصاد، وقد تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.