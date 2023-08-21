حضري كرات البطاطس المقرمشة محشية بالجبنة

تبحث الأمهات عن وصفات جديدة ومفيدة تنال إعجاب أبنائها وتدفع الملل والرتابة عنهم من تكرار تحضير نفس الأصناف المعتادة.

وتأتي البطاطس في مقدمة قائمة الوجبات السريعة المحببة لدى الأطفال والكبار لسهولة تحضيرها ولاحتوائها على فوائد كثيرة تعود بالنفع على صحة الأبناء.

أبرز فوائد البطاطس

فمن أبرز فوائد البطاطس:-

تشتمل البطاطس على ثروة من المغذيات، تجعلها جزءا من نظام غذائي صحي، خاصة عند إقرانها بأطعمة غنية بالبروتين والألياف، حيث تحتوي حبة البطاطس الكبيرة على 284 سعرا حراريا، وتوفر 81% من احتياجنا اليومي من فيتامين "سي"، و64% من احتياجنا اليومي من فيتامين "بي 6″، و64% من الكربوهيدرات.

كما تحتوي البطاطس على 33% من احتياجنا اليومي من البوتاسيوم، و8 غرامات من البروتين، و8 غرامات من الألياف، وأقل من غرام واحد من الدهون. وهي مصدر جيد للمنغنيز والمغنيسيوم والفوسفور والنياسين وحمض الفوليك.

وتعد هذه الأرقام مثيرة للإعجاب مقارنة بأنواع الخضروات الأخرى، حيث تحتوي البطاطس على ألياف وبروتين أكثر من الأرز البني، وتحتوي على نفس نسبة البروتين ونسبة ألياف أكثر، مقارنة بالكينوا.

ليس هذا فحسب، بل إن قشرة البطاطس نفسها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المذكورة أعلاه، وهو ما يجعل الخبراء يوصون بالاحتفاظ بها، عند هرس البطاطس أو خبزها.

نقدم لكِ وجبة مقبلات ساخنة بطبقة مقرمشة وطيبة وسهلة التحضير ومحشية بجبن الشيدر اللذيذ جداً، جربيها الآن وتمتعي بالطعم الرائع للبطاطس المهروسة المحشية.

المقادير

- البطاطس : 6 حبات (مغسولة)

- حليب : نصف كوب

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- جبن الشيدر : كوب

- دقيق : نصف كوب

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- بقسماط : نصف كوب

- الزيت النباتي : 2 كوب

طريقة التحضير

في قدر من الماء المملّح على النار اسلقي حبات البطاطس، ثم قشّريها وضعيها في وعاء عميق.

اهرسي البطاطس مع الزبدة والحليب وجبن الموزاريلا جيداً.

ضعي مزيج البطاطس في قدر على نار هادئة، واتركيها حتى يثخن المزيج.

ارفعي القدر عن النار واتركي المزيج حتى يبرد.

اصنعي كرات صغيرة ومتساوية من مزيج البطاطس واحشيها بجبن الشيدر، ثم أغلقيها بإحكام.

غمّسي الكرات بالدقيق، ثم بالبيض، ثم البقسماط.

سخني الزيت في قدر على النار، واقلي كرات البطاطس حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، ثم قدميها ساخنة