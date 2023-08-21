خطوات حجز قطعة أرض في الإسكان المتوسط بـ 7 مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان عن البدء فى إجراءات حجز أراضي مشروع مسكن في الطرح الجديد، من يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتم طرح 3 أنواع من الأراضي وهم أراضي الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا.

تستعرض الوفد فى التقرير التالى التفاصيل الكاملة لأراضي الإسكان المتوسط والتي جاءت على النحو التالي:

يتم طرح 329 قطعة أرض بمحور أراضي الإسكان المتوسط فى 7 مدن وهم، السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة.

ويصل مقدم الحجز في أراضي الإسكان المتوسط لـ 25 ألف جنيه، ويتم التقديم على أراضي الإسكان من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز https://reserve.newcities.gov.eg.

طريقة التقديم والحجز على مشروع مسكن:

1- تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من يوم الثلاثاء 22 أغسطس الجاري ولمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز https://reserve.newcities.gov.eg، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور.

2- يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي – الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي – البريد الإلكتروني – رقم المحمول – العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

3- يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

4- أكدت هيئة المجتمعات العمرانية أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.