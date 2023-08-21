شاب ينهي حياة والدته بالسكين في الإسكندرية

أنهى عاطل حياة والدته بالذبح بالسكين وألقى جثتها بالصالة داخل مسكنها بمنطقة النهضة التابعة لحى العامرية اول بغرب الاسكندرية.

كان مدير الامن قد تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بمنطقة النهضة دائرة القسم، وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة ترافقهم سيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة سيدة مسنه داخل مسكنها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، مما أدى إلى مصرعها.

بفحص حالة المتوفاة تبين أنها متأثرة بجراحها نتيجة التعدي عليها بسلاح أبيض، الأمر الذي تسبب فى مصرعها، فجرى تقنين الإجراءات اللازمة والتوصل إلى أن نجلها العاطل هو مرتكب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية وطلبه المستمر لمبالغ مالية وعدم قدرتها على الوفاء بسداد احتياجاته.

بتكثيف التحريات، تبين أن وراء الواقعة نجل المجني عليها، عاطل، ومقيم بذات المسكن، وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم والتحقيق معه، وتم تشكيل فريق بحث، وتم عمل كمين، وألقى القبض على المتهم.

كشفت تحريات المباحث ان المتهم مدمن للمواد المخدرة، ومشهور بالمنطقة، وتم الإبلاغ عنه من قبل أحد الجيران، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأصدرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب اتهامه بقتل والدته، وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من الكشف الطبي عليها.

وطلب تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومن داخل مكان الواقعة والتصريح بدفن الجثة بعد ورود تقرير الطب الشرعي.