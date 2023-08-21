تفضل الأمهات تحضير الوصفات المفيدة التى تعود بالنفع لأفراد أسرتها بالصحة والعافية.

ويحتل السمك مكانة خاصة لفوائده العديدة المفيدة فمن أبرز فوائده يحتوي على 23 جرامًا من البروتين لكل وجبة، إنه مصدر رائع للسيلينيوم، يحتوي على أكثر من 25٪ من احتياجاتك اليومية من الفوسفور، إنه مصدر ممتاز لفيتامين د .

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير سمكة محشية بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات خفيفة لتقدم وجبة غذائية شهية على وجبة الغداء.

المقادير

- للحشوة :

طماطم : 1 حبة (كبيرة الحجم / مفرومة ناعم)

فليفلة ملونة : نصف كوب (مفرومة مكعبات صغيرة)

كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس ناعم)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

عصير الليمون : 1 حبة

بهار سمك : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

- لتتبيلة السمك :

بهار سمك : ملعقة كبيرة

كزبرة يابسة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مطحون)

عصير الليمون : 1 حبة

زيت الزيتون : ربع كوب

فلفل أسود : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة كبيرة

الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس ناعم)

- الخضار :

البطاطس : 7 حبات (صغيرة الحجم)

الكوسا : 3 حبات (صغيرة الحجم)

البروكولي : رأس (مقطع زهرات)

البصل : 6 حبات (أبيض وأحمر)

الجزر : 3 حبات (مقشر ومقطع)

الفليفلة الحمراء : 3 حبات

الفلفل الأحمر الحار : 3 قرون

ملح : ملعقة كبيرة

فلفل أسود : ملعقة كبيرة

أوريغانو : ملعقة كبيرة

الفلفل الأحمر : ملعقة كبيرة (مجروش)

زيت الزيتون : ربع كوب

- السمك : كيلو ونصف (سمكة كاملة / مغسولة ومنظفة)

طريقة التحضير

1. لتحضير الحشوة: في وعاء جانبي قومي بخلط جميع مكونات الحشوة جيداً وضعيها جانباً.

2. ضعي السمكة في صينية الفرن، ثم تبليها بمكونات التتبيلة على الجهتين.

3. احشي السمكة بخليط الحشوة.

4. وزعي الخضار على جوانب السمكة في صينية الفرن، وبهري الخضار بمكونات تتبيل الخضار.

5. أدخلي صينية السمكة للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 200 مدة ساعة.

6. قدميها ساخنة.