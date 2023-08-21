"حبيب" يزيل مقابر حي شرق بالإسكندرية

شن حى شرق حملة مشددة لإزالة المقابر "المخالفة" تبين قيام المخالفين بالبناء دون ترخيص بمنطقة خورشيد بطريق «الإسكندرية- القاهرة» الزراعي.

كشف اللواء أحمد حبيب رئيس حى شرق ان قد وردت بلاغات عدة لغرفة عمليات حي شرق تفيد بناء مقابر دون ترخيص بالمخالفة للقانون بمدافن خورشيد بنطاق الحي، وانتقلت وحدة التدخل السريع بالحي إلى المقابر المشار إليها.

هدم وإزالة 9 مقابر شرع مجموعة من المواطنين

وقال اللواء حبيب، رئيس حي شرق الإسكندرية، إنه جرى هدم وإزالة 9 مقابر شرع مجموعة من المواطنين في إنشائها دون وجه حق وبالتعدي على أراض أملاك الدولة. أشار إلى مصادرة مواد البناء المستخدمة بالموقع وتحرير محاضر ضد المخالفين، مؤكدًا استمرار متابعة ورصد كافة مخالفات البناء بنطاق الحي وإيقافها في المهد حفاظًا على الصالح العام.

تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار 24 ساعة.

ووجه المحافظ باستمرار الحملات المفاجئة للتصدي لأي محاولات بناء مخالف على مدار اليوم وخلال العطلات الرسمية، للقضاء على فوضى البناء المخالف

. شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد، وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.