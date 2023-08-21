روسيا تحبط هجومين أوكرانيين بمسيرتين قرب العاصمة موسكو

أكدت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجومين بمسيّرات أوكرانية، صباح اليوم الاثنين في محيط العاصمة موسكو، وأنهما لم يسفرا عن ضحايا، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأشارت القناة إلى أن أوكرانيا شنت "هجومًا إرهابيًا بآلية جوية بلا طيار تم إحباطه"، مؤكدة أن الدفاعات الجوية في منطقة موسكو رصدت المسيّرة التي تم "شلّها بوسائل الحرب الإلكترونية" وتحطمت قرب قرية بوكروفسكويي في منطقة أودينتسوفو جنوب غربي العاصمة.

كما أحبطت الدفاعات الجوية الروسية "هجوما إرهابيا آخر شنه نظام كييف"، وأسقطت مسيّرة في منطقة إسترا، الواقعة إلى شمال غرب العاصمة الروسية.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" أن مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو الدوليين في موسكو فرضا قيودًا مؤقتة على الرحلات، وحوّلا عددًا من الطائرات إلى مواقع أخرى.

وتتزايد الهجمات بمسيّرات منذ بضعة أسابيع داخل الأراضي الروسية بدون التسبب بضحايا أو أضرار في غالب الأحيان، وتستهدف بصورة خاصة موسكو.

القوات الأوكرانية تُطلق أكثر من 80 قذيفة مدفعية باتجاه دونيتسك





وأعلنت روسيا، الأحد، إحباط هجوم بمسيّرة أوكرانية استهدف موسكو ومحيطها، وأوضحت وزارة الدفاع أن الطائرة بلا طيار تحطمت في منطقة غير مأهولة، دون أن تسبب إصابات أو أضرارًا.

قامت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، بإطلاق أكثر من 80 قذيفة مدفعية باتجاه دونيتسك، بما في ذلك ذخائر عنقودية استهدفت المستوطنات هناك، وفق لما أعلن دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال بوشلين عبر على قناته على تليجرام: "أطلق العدو أكثر من 80 ذخيرة على مستوطناتنا، حيث استخدمت القوات الأوكرانية أنظمة مدفعية من عيار 122 ملم و 152 ملم و 155 ملم، بما في ذلك من الذخائر العنقودية".

وأسفر قصف أوكرانيا عن مقتل مدني وإصابة 5 آخرين، ولحقت أضرار بـ 13 منزلا سكنيا ومنشقتين لإمدادات الطاقة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في منطقة خيرسون، الخميس، أن القوات الأوكرانية أطلقت 33 قذيفة مدفعية على كازاشي لاجيري ومستوطنات أخرى في منطقة خيرسون خلال الليل.

وأوضح بيان سلطات خيرسون: "خلال الليل، واصلت القوات الأوكرانية قصف البنى التحتية المدنية في مستوطنات نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وكازاتشي لاجيري وأليوشكي وكارداشينكا وبيشانوفكا، حيث تم إطلاق ما مجموعه 33 قذيفة مدفعية.

وأضاف البيان، أنه تم تحديد الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت 6 هجمات أوكرانية استهدفت منطقة دونيتسك، ما أسفر عن مصرع أكثر من 280 جندي أوكراني، فيما تستمر كييف في هجومها المضاد الذي يهدف إلى استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف إن وحدات من مجموعة القتال الجنوبية نجحت في منطقة دونيتسك، بدعم من الطيران العسكري وطيران الجيش، في صد 6 هجمات شنتها القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنات كراسنوجوروفكا، وبيرفومايسكوي، وفيسيلوي، ومايوركس، وستاروميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف أنه بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة خلال اليوم الماضي أكثر من 280 جنديًا قتلوا أو جرحوا، و6 ناقلات مشاة قتالية، ومدرعتين قتاليتين، وسيارتين، ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777، وطائرة D-20، ومدافع هاوتزر من طراز D-30.

ووفقًا لكوناشينكوف، فقد تم تدمير مستودعات الذخيرة الميدانية الأوكرانية بالقرب من مستوطنات كونستانتينوفكا وإيفانو داريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، بأن قواتها دمرت مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء الهجوم الجوي الآلي 24 و79 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق توريتسك ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".