عاجل
حقيقة تغيير إجراءات دخول مصر الاستثمارات الأجنبية في مصر..٩٧ مليار خلال ١٠ سنوات ودول عربية تحظى بنصيب الأسد
الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: الولايات المتحدة "تعرقل حضورنا" فعاليات منتدى "آبيك"

روسيا والولايات المتحدة
روسيا والولايات المتحدة

 

اتهم السفير الروسى لدى منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" مارات بيردييف، الولايات المتحدة بعرقلة حضور بلاده فعاليات المنتدى.

 

txt

أمريكا في رعب من نووي روسيا ومدمر العوالم محبوس في القمقم.. فيديو

txt

روسيا تُحبط هجومًا أوكرانيًا جديدًا على موسكو وضواحيها

روسيا والولايات المتحدة

وقال بيردييف -لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "من خلال تعاملها مع روسيا، تنصلت الولايات المتحدة من الوعود، التي قُطعت لأعضاء المنتدى، لضمان المساواة في وصول جميع الوفود إلى فعالياته وإجراءات عمله ومحتوى جدول أعماله هذا العام".

 

وأضاف "في إطار سلسلة الاجتماعات لكبار المسؤولين في قمة "آبيك" لم يتمكن ممثلو العديد من الإدارات الروسية من حضور عدة اجتماعات"، مشيرا إلى أن عددا من المندوبين الروس لم يحصلوا على تأشيرات من حيث المبدأ وفي بعض الحالات كانت تصاريح الدخول تصدر أثناء الاجتماعات الرئيسية أو بعدها. 

 

وأكد بيرديف أن بلاده وافقت على الرئاسة الأمريكية في "آبيك" لعام 2023 بعد أن تلقت تأكيدات من واشنطن بالتقيد الصارم بجميع التزامات رئيس المنتدى تجاه المشاركين، موضحا أن الولايات المتحدة "تخلق عقبات خطيرة أمام المشاركة الكاملة لروسيا في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ كجزء من رئاستها لآبيك".

مواد متعلقة

روسيا: الولايات المتحدة لا تسعى لإنهاء النزاع الأوكراني

الولايات المتحدة تدعو روسيا لتمديد صفقة الحبوب

روسيا: الولايات المتحدة لا تسيطر على المختبرات الخاصة بأبحاث مسببات الأمراض

الولايات المتحدة لا تريد حربا مع روسيا