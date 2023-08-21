روسيا: الولايات المتحدة "تعرقل حضورنا" فعاليات منتدى "آبيك"

اتهم السفير الروسى لدى منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك" مارات بيردييف، الولايات المتحدة بعرقلة حضور بلاده فعاليات المنتدى.

روسيا والولايات المتحدة

وقال بيردييف -لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "من خلال تعاملها مع روسيا، تنصلت الولايات المتحدة من الوعود، التي قُطعت لأعضاء المنتدى، لضمان المساواة في وصول جميع الوفود إلى فعالياته وإجراءات عمله ومحتوى جدول أعماله هذا العام".

وأضاف "في إطار سلسلة الاجتماعات لكبار المسؤولين في قمة "آبيك" لم يتمكن ممثلو العديد من الإدارات الروسية من حضور عدة اجتماعات"، مشيرا إلى أن عددا من المندوبين الروس لم يحصلوا على تأشيرات من حيث المبدأ وفي بعض الحالات كانت تصاريح الدخول تصدر أثناء الاجتماعات الرئيسية أو بعدها.

وأكد بيرديف أن بلاده وافقت على الرئاسة الأمريكية في "آبيك" لعام 2023 بعد أن تلقت تأكيدات من واشنطن بالتقيد الصارم بجميع التزامات رئيس المنتدى تجاه المشاركين، موضحا أن الولايات المتحدة "تخلق عقبات خطيرة أمام المشاركة الكاملة لروسيا في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ كجزء من رئاستها لآبيك".