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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تضارب مواعيد "الكاف" عرض مستمر .. والأهلي يتجاهل بمعسكر النمسا

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

يستعد النادي الأهلي للانتظام في معسكر مغلق بدولة النمسا يوم 28 أغسطس الجاري بناءً على تعليمات السويسري مارسيل كولر المدير الفني والذي يستمر حتى السادس من سبتمبر المقبل، على أن يتخلله وديتين أمام فريقين من القارة الأوروبية، لم يفصح الأحمر عنهما حتى الآن.
 

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وعلى الرغم من إعلان كاف مواعيد مبدئية لإقامة مواجهة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري والتي تحدد لها مطلع سبتمبر في البداية ، قبل أن يتحدد منتصف سبتمبر كموعد آخر دون أن يتم إخطار إدارة الأهلي بشكل رسمي، الأمر الذي دفع إدارة الأحمر إلى تحديد موعد المعسكر دون الاعتناء بالمواعيد الأولية للكاف.

قرعة الدور التمهيدي الإفريقي..

واستمرارًا لتخبط مواعيد الكاف ، أعلن كاف إقامة مواجهات الذهاب من دور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقي أحد أيام 15 ، 16 ، 17 من سبتمبر المقبل ، والذي من المقرر أن يشارك الأهلي فيه لملاقاة الفائز من فريق "كم كم" بطل زنزبار وسان جورج بطل إثيوبيا، دون الاعتناء أيضًا بموعد مباراة السوبر الأفريقي المحددة أوليًا 15 سبتمبر والتي تشهد مشاركة الأهلي.

كما يرتبط المنتخب الوطني والذي يضم لاعبين من الأهلي بمواجهة رسمية أمام إثيوبيا 8 سبتمبر المقبل، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم العام المقبل، ومواجهة ودية أمام تونس بالقاهرة 12 من الشهر ذاته.
الأمر الذي يعني حتمية تأجيل مواجهة الأهلي بذهاب الدور التمهيدي الأفريقي حال تأكد موعد السوبر الأفريقي وإقامته منتصف سبتمبر.

ترتيبات المعسكر ..

كان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي قد غادر القاهرة الساعات الماضية متوجهًا إلى النمسا، في رحلة استغرقت  48 ساعة، للاطمئنان على كافة  الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.
وخلال الرحلة، رافق خالد بيبو خلال الرحلة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة.

وقام  خالد بيبو بتفقد فندق الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، وإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

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