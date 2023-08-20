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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طرابزون التركي يُعلن إصابة تريزيجيه ويكشف فترة غيابه

محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه

أعلن نادي طرابزون التركي منذ قليل، إصابة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق بكسر في الضلع الأيسر، على أن يغيب عن الفريق لفترة تقدر بشهر ويبدأ بعدها في خوض برنامج تأهيلي.
 

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تريزيجيه يشارك في فوز طرابزون على أنطاليا بالدوري التركي


كان محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طرابزون، قد تعرض لإصابة قوية خلال المواجهة التي جمعت فريقه مساء الأمس أمام جالطة سراي في الدوري التركي.
وتعرض فريق طرابزون للخسارة أمام جالطة سراي بهدفين دون رد سجلهما ماورو إيكاري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب علي سامي بان، لحساب منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري التركي.
وسقط اللاعب الدولي على أرضية الملعب في الدقيقة 49 عقب لحظات تدخل عنيف من جانب ساشا بوي لاعب جالطة سراي ليغادر النجم المصري الملعب بواسطة الجهاز الطبي.
كان مدرب طرابزون، قد أكد في تصريحات له عقب لقاء الأمس" تريزيجيه لديه ضلع مكسور لسوء الحظ، الحكم لم يحتسب خطأ في هذا التدخل".

تصريحات مدرب الفريق ..

كان اللاعب الدولي المصري قد تمكن من تسجيل 13 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة، خلال مشاركته في 41 مباراة رسمية مع طرابزون سبور بجميع المسابقات الموسم الماضى.

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