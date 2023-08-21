العاصمة أمن وأمان.. الشرطة تنهي رحلة المخالفين لـ القانون

تشهد مدينة القاهرة خلال هذه الفترة حملات انضباط أمنية مكبرة تشمل وجودا مكثفا لضباط الإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة النجدة وأسفرت تلك الحملة عن نتائج مثمرة منها:.

سقوط لص التجمع

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بقنا) حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، واعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن وأقر بارتكاب (11) واقعة سرقة أخرى وإعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمان بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات.

القبض على حرامي المعادي

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" بإستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشــاده ضبط مبلغ مالـى من متحصلات واقعة السرقة وكذا الأداة المُستخدمة فى الواقعة.

صفحة على الفيس بوك تروج للمنشطات

كما تم ضبط كميات من المنشطات مجهولة المصدر بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ـ وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ليلة سقوط صاحب مطبعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية ضبط صاحب مطبعة (كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإدارته المطبعة بدون ترخيص وبدون تفويض من الجهات المختصة.

وعثر بداخل المطبعة (عدد 16 ألف كارت ملابس لماركات مختلفة) بمواجهته إعترف بطباعته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.