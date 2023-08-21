غرق عامل أثناء استحمامه بنهر النيل بالبلينا

غرق عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل بجوار العبارة النهرية بدائرة المركز لعدم إجادته السباحة وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى برديس المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى برديس المركزي يفيد بوصول عامل جثة هامدة إثر تعرضه لحالة غرق بنهر النيل أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل.





انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز بالفحص تبين غرق "ع . م . إ" 26 سنة عامل بنهر النيل بجوار العبارة دائرة المركز وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى برديس المركزى وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى.





وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.