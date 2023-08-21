غرفة الإسكندرية تستضيف ندوة الابتكار المفتوح بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل ورشة عمل حول "تعزيز الابتكار المفتوح" في إطار فعاليات مشروع EMPHASIS، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وتم خلال اللقاء توضيح مفهوم "الابتكار المفتوح" حيث أوضح الأستاذ مروان عابدين الرئيس التنفيذي لشركة ACG، أن مصطلح الابتكار المفتوح يستهدف حدوث التوأمة بين الشركات المختلفة أو الحكومات لتوسيع دائرة الابتكار.

زيادة الوعي بمصطلح الابتكار المفتوح

وأكد أن هناك تحديدات متعلقة بالابتكار المفتوح أهمها، خلق ثقافة التعاون التشاركي، وزيادة الوعي بمصطلح الابتكار المفتوح، والتشريعات القانونية التي من الممكن أن تعيق عملية الابتكار المفتوح، إضافة إلى قلة الموارد المالية لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هناك فرص للابتكار المفتوح، يمكن استغلالها لتحسين عملية الابتكار، كأفكار التوأمة بين الشركات عبر المحيط الأورومتوسطي، إضافة إلى فرص خلق فرص عمل جديدة.

كما قدم الدكتور ماجد غنيما، عضو مجلس إدارة مركز الابتكار والاستراتيجية ومدير الشراكات في صندوق دعم المبتكرين (IS) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار وزير التعليم العالي لريادة الأعمال، كلمة حول فرص الابتكار التي تقدمها الوزارة، وكيفية دعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، ونصائح حول خلق شراكات وتوأمة بين الشركات والمنظمات المختلفة.

وفي نفس السياق، أشار الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى دور مراكز ريادة الأعمال في القيادة وزيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ومن جانبه أوضح الأستاذ أحمد بسطاوي، المدير الإداري لiCEALEX، الفرص والتحديات للابتكار المفتوح في مصر، وتحديد المعوقات أمام الابتكار المفتوح، والمقترحات للتغلب على هذه المعوقات.