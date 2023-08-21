مقتل مستوطِنة وإصابة آخر بإطلاق نار في مدينة الخليل بالضفة الغربية

قتلت مستوطِنة إسرائيلية وأُصيب آخر، خلال حادث إطلاق نار في تقاطع مستوطنة كريات وأراضي بني نعيم بمدينة الخليل في الضفة الغربية، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وكشفت مراسلة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، تفاصيل الهجوم، مؤكدة أنه تم بواسطة سيارة مُسرعة، إذ تم إطلاق النار على مستوطنين اثنين، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروحٍ خطيرة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت المنطقة التي وقع بها الحادث، وشرعت في محاولات لمطاردة منفذ العملية والقبض عليه.

وأوضحت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية تمشيط واسعة لمدينة الخليل؛ بالإضافة إلى الدفع بتعزيزات أمنية لجيش الإحتلال بالمدينة مما أدى إلى غلق المدخل الشمالي للمدينة كما استدعى الجيش مروحيات للبحث عن منفذي العملية.

وأشارت إلى وجود أزمة سير خانقة تواجه المواطنين لدخول مدينة الخليل بسبب هذه التطورات.