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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يشهد اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023، إقامة العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف دويات العالم، حيث تقام الليلة مواجهات بالدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني والبرتغالي.

ويأتي على رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء أرسنال وكريستال بالاس بختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، بجانب لقاء بولونيا ضد ميلان بالدوري الإيطالي.

 

ونعرض مباريات اليوم المنتظرة كالتالي:

 

موعد مباراة الدوري الإنجليزي:

كريستال بالاس ضد آرسنال وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

تورينو ضد كالياري وتنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على Sport TV2 Portugal

 

بولونيا ضد ميلان وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

ديبورتيفو ألافيس ضد إشبيلية وتنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

 

غرناطة ضد رايو فاليكانو وتنطلق المباراة في تمام 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

 

موعد مباراة الدوري البرتغالي:

فاماليكاو ضد موريرينسي وتنطلق المباراة في تمام 10:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

مواعيد مباريات الدوري التركي:

سامسون سبور ضد فناربخشة وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

أنقرة جوجو ضد أضنة ديمرسبور وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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