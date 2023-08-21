وزير النقل يوجه بعمل بوفيه في قطار الدرجة الثالثة

بعد رصد فيديو لوضع أدوات في أرضية القطار

ردت وزارة النقل على الفيديو الذي تم رصده بشأن شكوى أحد المواطنين من قيام أحد عاملي البوفيهات بوضع أدوات البوفيه على أرضية قطار رقم 890 درجة ثالثة مكيفة المتجه من القاهرة إلى سوهاج وذلك في المنطقة بين عربتين من عربات القطار.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير على الفور عقب شكوى المواطن رئيس وقيادات هيئة السكك بعمل بوفيه داخل آخر عربة للقطار موضوع الشكوى ثم تعميمها على باقي القطارات الدرجة الثالثة المكيفة لحين ورود عربات البوفية الجديدة من المجر.

وتم الانتهاء من عمل بوفيه بقطار 890 درجة الثالثة مكيفة (القاهرة / سوهاج) كما هو موضح بالصور بعد إزالة 14 كرسي من اخر عربة وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وبما يليق بالمواطن المصري الذي يتسابق كافة العاملين في وزارة النقل لخدمته.

وزير النقل

وقدمت وزارة النقل بالشكر للمواطن الذي صور هذا الفيديو حيث قدم لهيئة السكك الحديدية من خلاله نقدًا بناءً هدفه تطوير اليات الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وقالت النقل، إن هذه النوعية من قطارات الدرجة الثالثة المكيفة لايوجد بها بوفيه للركاب ودفعت الشركة الوطنية لادارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بعدد من العاملين بها لتقديم خدمات متنوعة لركاب هذه النوعية من القطارات لحين ورود ال50 عربة بوفيه المتعاقد عليهم مع شركة جانز مافاج المجرية اخر هذا العام لتشغيلهم مع عربات قطارت الدرجة الثالثة المكيفة.