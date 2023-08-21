أمطار في عز الصيف.. مفاجأت سارة في حالة الطقس الأيام المقبلة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على كافة الأنحاء التي تجعلنا نشعر بحرارة الطقس على مدار اليوم.

ظهور السحب المنخفضة



وقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

الطقس السائد



وأضافت الهيئة، الطقس السائد حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى السبت المقبل.

أماكن سقوط الأمطار



وعن أماكن سقوط الأمطار، أوضحت، أن هناك أمطارًا خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية في خليج السويس وسرعة الرياح، فضلًا عن الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وجاءت درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة: 35 درجة مئوية.

بنهــــا: 35 درجة مئوية.

طنطا: 35 درجة مئوية.

المنصورة: 35 درجة مئوية.

كفر الشيخ: 34 درجة مئوية.

الزقازيق: 35 درجة مئوية.

الإسماعيلية: 37 درجة مئوية.

السويس: 36 درجة مئوية.

شرم الشيخ: 43 درجة مئوية