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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مواطن يلقى حتفه غرقًا في بحيرة مياه زراعية على طريق موط العوينات

الانقاذ النهري -
الانقاذ النهري - صورة ارشيفية

لقى شاب حتفه غرقًا في بحيرة ري زراعية خاصة بمياه بئر مزرعة مملوكة لإحدى شركات الاستثمار الزراعي بالوادي الجديد.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث ونُقلت الجثة إلى المشرحة مستشفى الداخلة العام.
وتم الكشف عن الغريق ويدعي محمد رضا احمد ابراهيم 21 عاما من عزبة "الدهوس" بقرية الراشدة والذي لفظ أنفاسه الأخيرة في مياه بحيرة زراعية في "موط طريق العوينات "
حُرر محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءا القانوني ومباشرة التحقيق.