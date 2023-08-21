مواطن يلقى حتفه غرقًا في بحيرة مياه زراعية على طريق موط العوينات

لقى شاب حتفه غرقًا في بحيرة ري زراعية خاصة بمياه بئر مزرعة مملوكة لإحدى شركات الاستثمار الزراعي بالوادي الجديد.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث ونُقلت الجثة إلى المشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتم الكشف عن الغريق ويدعي محمد رضا احمد ابراهيم 21 عاما من عزبة "الدهوس" بقرية الراشدة والذي لفظ أنفاسه الأخيرة في مياه بحيرة زراعية في "موط طريق العوينات "

حُرر محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءا القانوني ومباشرة التحقيق.