إخماد حريق نشب بمغلق للأخشاب وسط الأقصر



تمكنت قوات الحماية المدنية بالأقصر من إخماد حريق نشب بمغلق أخشاب بشارع كيلوباترا، وسط المدينة وتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع النيران بمغلق أخشاب، وسط مدينة الأقصر، وتحديدا بشارع كيلوباترا.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق، للسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة، والمحيطة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بمساعدة الأهالى من إخماد الحريق، من دون وجود خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في سياق آخر، شهدت الأقصر منذ ساعات مصرع شاب عشريني، بينما أصيب ثلاثة آخرون بينهم شقيق المتوفي، في حادث سير على طريق كوبري الدير، بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إثر تصادم دراجتين بخاريتين.

تعود التفاصيل الى تلقي غرفة النجدة بلاغا من الأهالى، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الدير _ الحميدات شمالي مدينة إسنا، وعلى الفور انتقلت سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين مصرع الشاب محمد حمدي، 20 عامًا، مقيم بالحميدات شرق، وإصابة شقيقه زياد حمدي 16 عامًا - وإصابة كل من: محمد جمال 32 عامًا، محمود محمد 22 عامًا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق.

