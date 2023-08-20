خمس منح مجانية بالمعهد العالي للسياحة برأس سدر لأبناء جنوب سيناء

نتيجة للجهود المتواصلة للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، فى رعاية ودعم أبنائه الطلاب خاصة المتفوقين منهم، وتم الحصول على عدد خمس منح دراسية كاملة من المصروفات الدراسية تحمل اسم" منحة اللواء أ. ح خالد فوده" بالمعهد العالى للسياحه فى رأس سدر للطلاب المتفوقين من جنوب سيناء والاعلى درجات من المتقدمين لتلك المنح سواء من الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام او ما يعادلها او الدبلومات الفنية ودبلوم الثانويه الفندقيه " وتلك المنح غير شامله السكن والاقامة والوجبات والإعاشة والتنقلات" .

ويتم التقدم لتلك المنح بمبنى ديوان عام المحافظة بطور سيناء بإدارة الشئون الإدارية ولمدة 10 أيام بطلب باسم السيد الوزير المحافظ ويرفق مع الطلب صورة الشهادة الحاصل عليها الطالب هذا العام وصورة الرقم القومى للطالب ووالده او ولي امره وصورة شهادة الاعدادية والابتدائية، بالإضافة لخصم قدره ألف جنيه مصري لكل من يحمل عنوانه في بطاقة الرقم القومي "محافظة جنوب سيناء" وهذا بخلاف المنح الخمس المتقدم ذكرها.

يشار إلى أن معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر اختير من أفضل خمسة معاهد في قطاع التعليم السياحي والفندقي حسب التصنيف الرسمي لوزارة التعليم العالي لعام .2023

وتتمنى المحافظة لابنائها الطلاب كل النجاح والتوفيق