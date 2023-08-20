ضبط موظفة استعانت بشخصين لدهس مديرة مدرسة أسفل سيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة.



رصدت المتابعات الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالإسكندرية بالاصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها وفراره من محل الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (19) الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية من (مديرة إحدى المدارس تابعة لإدارة المنتزة التعليمية) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بها وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة واتهمت (موظفة حسابات بذات المدرسة) بالتحريض على ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من المشكو فى حقها بقصد تخويف المبلغة مقابل تحصلهما على مبلغ مالى منها، وتم ضبط الاخيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة الإدارية تعاين موقع وفاة طفلة صعقا بالكهرباء بمصيف بلطيم: لا توجد عوامل أمان وعزل لأسلاك الكهرباء





أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣ معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عاماً، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ إِثرَ وجود "سلك كهربائي مكشوف" والذي وقع مساء يوم الجمعة الموافق ١٨ / ٨ / ٢٠٢٣.

حيث قام المستشار طارق الشرنوبى- القائم بأعمال مدير النيابة، على رأس فريق من السادة أعضاء النيابة ضم كلاً من: مروان القرضاوي- رئيس النيابة، و سمير العشري - رئيس النيابة، و أحمد البوهي - وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كلاً من: رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم.

وقد أسفرت المعاينة: عن وجود عدد من أسلاك الكهرباء المكشوفة خارج جدران دورة المياه، وغياب تام لعوامل الأمان والعزل رغم سريان التيار الكهربي فيها؛ مما من شأنه تعريض مستخدمي ذلك المرفق للخطر الداهم، والذي بدوره أسفر عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقاً بالكهرباء.

وتولت النيابة الإدارية ببلطيم التحقيقات، حيث قام سمير العشري- رئيس النيابة بالاستماع لأقوال كلاً من: رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم الذين أفادوا بصدور قرار صباح اليوم بغلق دورة المياه رقم "٦" محل الحادث بشاطئ الزهراء لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا علي الأرواح.

وجاري استكمال التحقيقات.

اعترافات المتهم بقتل زوجته في الجيزة: مبتسمعش كلامي فخلصت عليها

كشف المتهم بإنهاء حياة زوجته تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زوجته، قائلا بإنه أنهى حياتها بعد مشادة بينهما.

وتابع المتهم في التحقيقات التى أجريت معه من قبل رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، أنه أنكر ارتكابه الواقعة في بداية الأمر على أمل عدك كشفها والهروب من المسائلة القانونية، لكن آثار الخنق كانت ظاهرة على رقبتها مما أدى إلى فضح أمره، قائلا ”اتخانقنا فخلصت عليها عشان مبتسمعش كلامي”.

تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة ، وبسؤال (زوج المتوفاة وأهليته) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المتوفاة)، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

