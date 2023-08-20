ندوة عن "غرس مفاهيم الدين الصحيح" بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بالمنيا ، قيام مركز شباب المدينه ج اليوم الأحد 20 اغسطس 2023 ، إستضافة قافلة الدعوة الازهرية من مجمع البحوث الإسلامية ، لغرس مفاهيم الدين الصحيح، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وإدارة شباب المنيا، ومن خلال استضافة فضيلة الإمام محمد حسن.

وقام مركز شباب دماريس، وترسيخا لدور الأزهر الشريف في غرس مفاهيم الدين الصحيح ، بإستضافة وفد الأزهر الشريف للالتقاء بالشباب وتنظيم ندوة دينية بعنوان (الصلاة)

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات منها، متى فرضت الصلاة على المسلمين ، وأركان الصلاة وشروطها، و صحة الصلاة ، و سنن الصلاة في الإسلام، وشارك بالندوة الدينية طلائع المركز والمترددين علي المركز، وتحت اشراف مشرف النشاط وليد عبد الجابر

وفي سياق آخر ، تم تنفيذ دوره كره قدم خماسي ( طلائع) والمنفذه بملعب مركز شباب دماريس ، والموضوعة بخطه المركز لشهر اغسطس 2023 ، وشارك بالدورة الرياضة شباب ورواد مركز الشباب من الرواد ، وتم التحكيم الدورة الرياضية من قبل عصام انور مفيد نائب مجلس الإدارة، ومشرف النشاط، وتم توزيع الجوائز على الفائزين

وأشرف على النشاط الرياضى كابتن جمال حامد جمعه، كابتن محسن محمد المهدى، وفي سياق متصل ، قام مركز شباب صفط الشرقية بتنظيم دورة كرة القدم المقامة ضمن خطة المركز لشهر مايو ٢٠٢٣ ، بمشاركة ٤٢ لاعبا، لعدد ٦ فرق رياضية، تنافسوا بالدورة بنظام المجموعات في الدور التمهيدي ، وصعود ٤ فرق في الدور قبل النهائي بنظام الكأس وخروج المغلوب ، وصعود الفائز للمباراة النهائية ، وتحديد المركز الأول والثاني بالدورة ، وكان ذلك بحضور مشرف النشاط ،مدير المركز.

ونفذ مركز شباب ريدة اليوم الأحد ، لقاء عن المواطنة ، ودار الحديث عن تعريف المواطنة وأهمية المواطنة ، وذلك بحضور المترددين على المركز من أعضائه من النساء والفتيات ، وكان بحضور الدكتورة شيماء محمد محجوب أستاذة علم النفس ، ووصل عدد المستفيديات مايزيد عن 35 فتاة وسيدة، تحت إشراف مشرفا النشاط ، أحمد عبد الغنى يحيى ياسين ، وذلك ضمن خطة شهر أغسطس٢٠٢3

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة و تنفيذ علاء الدين علي عبد العظيم مدير ادارة الشباب والرياضة بالمنيا.