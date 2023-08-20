قادة الإمارات يعزون العاهل السعودي في وفاة الأميرة نورة

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قدم خلالها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن كل من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بعثوا برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك السعودي.

وفي مساء يوم أمس السبت، أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، وفاة الأميرة نوره بنت محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود. وأعلن أنه سيصلّى عليها، اليوم الأحد، الموافق 4 صفر 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأضاف البيان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

صلاة الجنازة

وأدى السعوديون صلاة الجنازة على الأميرة نورة، عصر اليوم الأحد، في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، بحضور نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين السعوديين.

ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، فقد حضر صلاة الجنازة على الأميرة نورة آل سعود، كل من شقيقيها الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، إضافى إلى الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والسفير السعودي لدى الكويت، الأمير سلطان بن سعد بن خالد.

كما حضر صلاة الجنازة كل من الأمير سلمان بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، والأمير تركي بن سعود بن محمد، وجمع من المواطنين.

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