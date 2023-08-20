السيطرة علي حريق في مغسلة سيارات بالفيوم

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب ، بمغسلة سيارات في مدينة طامية مساء اليوم . اندلعت النيران فيها بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ، ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة، بالفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل في مغسلة سيارات بشارع المحكمة بمدينة طامية وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، وقوات الشرطة إلى مكان الحريق، وجرى السيطرة على الحريق، وتم إخماد النيران قبل أن تمتد إلى العقارات المجاورة، ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

مصرع مواطن

وقد لقى مواطن مصرعه. صدمته سيارة بطريق القاهرة.. أسيوط الغربي وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.