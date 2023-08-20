شراقي: مصر الدولة الأولى في العالم في الجفاف وقلة الأمطار

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن هناك جهودًا كبيرة في مصر تبذل لاستغلال كمية المياه المحدودة لإنتاج الغذاء، ولولا هذه الجهود لحدثت مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر الدولة الأولى في العالم في الجفاف وقلة الأمطار، فمصر من أكبر 25 دولة في العالم تعاني من نقص المياه.

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وأضاف "شراقي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر مماثلة لليبيا من حيث المنطقة الجغرافية، ولكنها تختلف كثيرًا عن طرابلس بسبب وجود نهر النيل، مشيرًا إلى أن السد العالي ساهم في التوسع في النشاط الزراعي، وزراعة 2 مليون فدان بشكل أكبر، بسبب توفير المياه التي كانت تلقى في البحر المتوسط.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية من الممكن أن تؤدي إلى سقوط أمطار في مصر بشكل كبير، ولكن هذا الأمر قد يأخذ 2000 عام، ولذلك لا يمكن الاعتماد على هذا الأمر، مشيرًا إلى أن حجم الأمطار الذي كان يسقط على مصر من 10 آلاف عام كان أكبر من إثيوبيا.