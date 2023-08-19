سد النهضة يُفسد لأول مرة في التاريخ مناسبة عريقة عند المصريين.. فيديو

قال د. عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن سد النهضة منع لأول مرة في التاريخ مجيء الفيضان إلى مصر.

ولفت إلى أنه توجد سنوات مطيرة وسنوات جافة بالنسبة لجدول مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن آخر سنوات للجفاف شهدتها البلاد كانت بين عامي 1981 وحتى 1987.

ونوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، على قناة الحدث اليوم، إلى أن مصر لم تمر بسنوات جفاف منذ عام 1988؛ حيث كانت الأمطار تتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة طوال تلك الأعوام.

إفساد حدث عريق

وأشار إلى أن نسبة المياه القادمة لمصر من إثيوبيا تبلغ 85% بينما تبلغ القادمة من بحيرة فكتوريا 15%، وتأتي في أشهر الصيف وهم يوليو وأغسطس وسبتمبر وتصل البلاد في آخر يوليو وأوائل أغسطس وبالتالي يحتفل المصريون بعيد وفاء النيل في 15 أغسطس من كل عام.

ولفت إلى أن السد العالي نظم مسألة خروج المياه؛ لذا أصبح الاحتفال بعيد وفاء النيل رمزي، مؤكدًا أن سد النهضة احتجز المياه بسبب الملء الرابع ومن المتوقع استمرار الحجز حتى شهر سبتمبر المقبل.

وذكر أن احتجاز المياه جعل عيد وفاء النيل ولأول مرة في التاريخ دون فيضان، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تنوي تخزين 25 مليون متر مكعب من المياه ووصفه بالرقم الكبير، مردفًا: “يعادل 45% من حصة مصر، لكن سيأتي منه نسبة ضئيلة خلال الشهور المقبلة”.

وفاء النيل

ووفاء النيل معناه أن النيل وفي بالمياه الكافية وقت فيضانه في مصر، فعلى مر التاريخ لعب النيل دورًا كبيرًا في حياة المصريين.

وفي مصر القديمة قدس النيل باعتباره مصدر الحياة والخير في مصر، ورمز المصريين القدامى للنيل بإله سموه الإله حابى تخيلوه على هيئة رجل جسمه قوى وله صدر بارز وبطن ضخمة كرمز لإخصابه، وأحيانا شبهوه بالإله أوزوريس وكانوا يعتقدون أن فيضان النيل على أرض مصر كل سنهة ينبت الزرع الأخضر كما أن زواج الإله أوزوريس من إيزيس أثمر حورس.

وبما أن الإله حابى كان مزاجه متقلبا، مرة يرضى فيكون فيضانه بمنسوب مناسب، ومرة يغضب فيرسل فيضانا عاليا يهدد بإغراق الأراضي أو فيضان منخفض فيهدد الناس بالمجاعة لذلك كان لا بد من إرضائه بالذبائح والهدايا والأعياد للاحتفال بوفائه.