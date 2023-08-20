كشف غموض العثور على جثة رجل بالمنطقة الصناعية بالغردقة

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة البحر الأحمر، من كشف غموض الحادثة المؤلمة التي تمثلت في اكتشاف جثة صاحب سوبر ماركت، مدفونة في منزله بالمنطقة الصناعية غرب الغردقة.

حيث تم العثور على جثة الرجل داخل منزله في المنطقة الصناعية غرب المدينة،و تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

وتبين أن التحقيقات قادت إلى كشف هوية الجاني، حيث تبين أن أحد العاملين مع المجني عليه هو من ارتكب الجريمة البشعة.



وقام المتهم، بعد ارتكابه الجريمة بإخفاء جثة الضحية بدفنها في الرمال داخل منزله، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن هذا الجرم المروع والقبض على الجاني، حيث تم تقديمه للنيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وفي سياق متصل، أفادت نيابة الغردقة بأنه تم دفن جثة صاحب السوبر ماركت بعد اكتمال الإجراءات الشرعية والطبية اللازمة، وقد أجري تشريح للجثة من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.