رئيس الأوبرا يكشف أسعار حفلات مهرجان القلعة وموعد انطلاقها.. فيديو

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن انطلاق مهرجان القلعة يوم الجمعة المقبل، موضحا أنه يتيح الفرصة لكل الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنان مدحت صالح سيفتتح فعاليات المهرجان، مبينا أن المهرجان يشهد حفلات لنجوم كبيرة مثل هاني شاكر وسيمون وهشام عباس، فايا يونان.



وأشار إلى أن المهرجان يتميز بالتنوع الموسيقى، موضحا أن المهرجان يهدف إلى تنمية وتطوير الحس الفني، لافتًا إلى أن فعاليات المهرجان تضم مجموعة من العروض الفنية الثرية والمتنوعة التي تليق بعراقة المهرجان والمكانة الثقافية والفنية لدار الأوبرا المصرية.



وأكد جميع أيام المهرجان ستكون مميزة، مشيرًا إلى أنه سيتم بيع تذاكر المهرجان من خلال أكشاك البيع، والسعر سيكون مرتبطًا بسعر دخول القلعة وهو 60 جنيها مع وجود استثناءات للأطفال من أجل إتاحة الفرصة لهم للاستماع إلى فعاليات المهرجان.