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الأحد 20 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

رئيس الأوبرا يكشف أسعار حفلات مهرجان القلعة وموعد انطلاقها.. فيديو

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن انطلاق مهرجان القلعة يوم الجمعة المقبل، موضحا أنه يتيح الفرصة لكل الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنان مدحت صالح سيفتتح فعاليات المهرجان، مبينا أن المهرجان يشهد حفلات لنجوم كبيرة مثل هاني شاكر وسيمون وهشام عباس، فايا يونان.

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هشام خرما يُشارك في مهرجان القلعة للموسيقى

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رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيًا يهدف لتنمية وتطوير الحس الفني


وأشار إلى أن المهرجان يتميز بالتنوع الموسيقى، موضحا أن المهرجان يهدف إلى تنمية وتطوير الحس الفني، لافتًا إلى أن فعاليات المهرجان تضم مجموعة من العروض الفنية الثرية والمتنوعة التي تليق بعراقة المهرجان والمكانة الثقافية والفنية لدار الأوبرا المصرية.


وأكد جميع أيام المهرجان ستكون مميزة، مشيرًا إلى أنه سيتم بيع تذاكر المهرجان من خلال أكشاك البيع، والسعر سيكون مرتبطًا بسعر دخول القلعة وهو 60 جنيها مع وجود استثناءات للأطفال من أجل إتاحة الفرصة لهم للاستماع إلى فعاليات المهرجان.

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