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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيًا يهدف لتنمية وتطوير الحس الفني

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية

أعلن الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ممثلة فى شبكة قنوات الحياة لنقل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والتى تتواصل على مدار 14 يوم فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس وحتى الخميس 7 سبتمبر ، وذلك بدعم من الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

 

واكد داغر، ان نقل شبكة قنوات الحياة لفعاليات مهرجان القلعة على الهواء مباشرة ياتى كاحد ثمار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ، مشيرا انه يتيح الفرصة لكافة الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور المصرى للاطلاع على الوان من الفنون الجادة ويهدف الى تنمية وتطوير الحس الفنى ، مضيفا ان الفعاليات تضم مجموعة من العروض الفنية الثرية والمتنوعة التى تليق بعراقة المهرجان والمكانة الثقافية والفنية المتفردة لدار الاوبرا المصرية .

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