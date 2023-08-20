أشاد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، بالإقبال الكبير من قبل طلاب المحافظة على الأندية الصيفية التي تقام في جميع الإدارات التعليمية. وأعرب عن ارتياحه لحرص الطلاب على ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة في هذه الأندية.

تتضمن الأندية الصيفية العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية والعلمية، بالإضافة إلى مسابقات وورش عمل وندوات وبرامج متنوعة. ويرى المهندس سيد عبد العزيز أن تلك الأنشطة تستهدف استثمار الطاقة الكامنة لدى الطلاب في ما يفيدهم في حياتهم اليومية.

تتم تنظيم الأندية الصيفية بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية وتحت إشراف التربية الاجتماعية والجهات المسؤولة عن الأنشطة التربوية بالمديرية. وتأتي هذه الأندية تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ.

وتهدف الأندية الصيفية إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية مشوقة وممتعة خلال فترة العطلة الصيفية. كما تساهم في تنمية روح الفريق والتعاون بين الطلاب، وتعزيز قدراتهم الاجتماعية والذهنية.

بهذه المبادرة الإيجابية والتفاعلية، يضع وادي الجديد نفسه في طليعة المحافظات التي تهتم بتطوير ورعاية أبنائها، وتوفير أفضل الفرص التعليمية والثقافية والرياضية لهم في فترة العطلة.

الأندية الصيفية تشهد أنشطة طلابية مختلفة وإقبال متميز في الوادي الجديد

الأندية الصيفية تشهد أنشطة طلابية مختلفة وإقبال متميز في الوادي الجديد