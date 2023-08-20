تعليم قنا تشدد على الإلتزام بقرارات ضوابط النقل لطلاب المرحلة الثانوية

أكدت منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، الإلتزام التام بالقرارات الوزارية الصادرة عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن ضوابط النقل لطلاب المرحلة الثانوية بين المدارس داخل الإدارة الواحدة، أو بين الإدارات والمحافظات وبعضها.

وشددت وكيل المديرية، على مراعاة بعض الحالات والاعتبارات الاجتماعية الملحة والعاجلة مثل تغيير محل عمل رب الأسرة، أو وفاة ولي الأمر، مشيرة إلى تطبيق توجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في تكثيف أعمال المتابعة للوقوف على استعدادات المدارس للعام الدراسي المقرر بدايته نهاية شهر سبتمبر .

يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسته وكيل المديرية، مع مديري المرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية التابعة، في حضور أحمد سليمان مدير التعليم الثانوي بالمديرية، وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة، و المنعقد بقاعة الأزمات بالمديرية.

الجدير بالذكر أن وكيل المديرية ترأست غرفة العمليات المركزية بالمديرية، لامتحان الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة في يومها الثاني، ولم تتلق الغرفة من غرف العمليات الفرعية المنعقدة بدواوين الإدارات التعليمية أية شكاوى تتعلق بسير عملية الامتحان لمادتى اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية باللجان العشر المخصصة لامتحان طلاب الدور الثاني بقنا.