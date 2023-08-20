زد لمواليد 2003 يبدأ معسكره بالاسكندرية

بدأ فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2003، اليوم الأحد، معسكرهم المغلق بالاسكندرية استعدادا للموسم الكروي الجديد 2024/2023.



وأشار الجهاز الفني للفريق أن المعسكر سيكون لمدة أسبوع ، يتخلله معسكر فترة الإعداد مباراتين وديتين.



وسافر علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين إلي الاسكندرية من أجل متابعة معسكر الفريق لتنفيذ خطة التدريبات والاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصه بالفريق.



ويضم االجهاز الفني الإداري والطبي للفريق ، كل من مدير فني ك/ ستيفان موثراث ، مدرب ك/ مؤمن عبدالغفار، مدرب ك/ اسلام عمر النور، مدرب حراس ك/ حسن علي عوض، إداري ك/ هيثم سمير غازي، محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي، مدرب أحمال ك/ بلال سعيد عبدالنور ، اخصائي د/ عمران صلاح علي.

