عربية النواب: حديث وزير الأوقاف لسفير السويد يعبر عن كل المصريين

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الأهمية الكبيرة، لجميع القضايا التي تناولها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال لقائه مع السفير هوكان ايمسجورد سفير السويد لدى القاهرة بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكداً أن وزير الأوقاف عبر بكل الصدق والأمانة عن جميع المصريين وبمختلف انتماءاتهم وعقائدهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية وشعورهم الحقيقي تجاه ما حدث من تجاوز في حق كتاب الله (عز وجل).

وأشاد " أباظة " في بيان له أصدره اليوم بتأكيد وزير الأوقاف بكل صراحة ووضوح وحسم للسفير السويدي بأن الأديان كلها رحمة ورشد وعقلانية، وأن مصر بقيادتها السياسية ومؤسساتها الدينية والمسيحية رائدة في صنع السلام واحترام الآخر وترسيخ أسس العيش الإنساني المشترك، فنحن نؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع، وقد حققنا مع أشقائنا المسيحيين بمصر أنموذجًا يحتذى في العيش المشترك، فالدولة المصرية التي تبني المساجد هي ذاتها التي تبني الكنائس وتحافظ على المعابد وجددت على نفقتها المعبد اليهودي بالإسكندرية احترامًا منها لكل الأماكن والمقدسات الدينية.

إعطاء أكبر اهتمام بهذا اللقاء

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من جميع وسائل الاعلام إعطاء أكبر اهتمام بهذا اللقاء خاصة مجموعة القضايا التي تناولها باحترافية الدكتور محمد مختار جمعة وفي مقدمتها تأكيده الواضح بأن القرآن الكريم هو أقدس مقدساتنا وأن الإساءة إليه أو إلى رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) أمر بشع لا يُحتَمل ولا يُمكننا تجاوزه أو غض الطرف عنه أو التسامح فيه موجهاً تحية قلبية لوزير الأوقاف على تأكيده للسفير السويدي على أن ما حدث من حرق للمصحف الشريف استفز جموع المسلمين في مختلف دول العالم، وأثار غضبهم، وحتى لو كنتم تقدرون أن المسلمين غير قادرين على صنع شيء تجاهكم، فيكفي ما يولده ذلك من كراهية تجاه من يقومون بذلك ومن يسمحون به لدى جموع المسلمين، وهو أمر لا ينبغي الاستهانة به، والخوف كل الخوف أن يفلت الأمر من يد العقلاء والحكماء فنصير إلى أمور لا تصب في مصلحة أي طرف، فهذا التجاوز تجاه المقدسات إنما يغذي ويخدم قوى الشر وجماعات التطرف ويعطيها ذريعة لتجنيد عناصر غاضبة مما يحدث لدينها، مشيدًا برؤية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة حول مفهوم القوة عندما أكد خلال هذا اللقاء على أن القوة الحقيقية ليست فقط قوة السلاح ولا قوة الاقتصاد ولا الاستعلاء بهما ولا هي في مظنة الاستغناء عن الآخرين، القوة الحقيقية التي تعظم شأن الدول هي القوة الحضارية التي يعم نفعها وقيمها الناس جميعًا.

وزير الأوقاف

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن الدكتور محمد مختار جمعة بهذه الكلمات بعث برسالة للعالم كله أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي دولة لها وزنها وقوتها الحضارية إقليميًّا وعربيًّا وأفريقيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد وزير الأوقاف أن ما حدث أضر ويضر بصورة دولة السويد في العالمين العربي والإسلامي، ولا بديل عن تحرك سريع من الحكومة السويدية لرأب الصدع الذي حدث على المستوى القانوني والإعلامي والتوعوي لتجنب تكرار ما حدث.

كما أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة اتفاقه التام مع تأكيد الوزير للسفير السويدي بأنه لدينا تحديات مشتركة كثيرة يمكن أن نعمل معًا عليها، مثل التغيرات المناخية، والطاقة المتجددة، ودراسة أسباب وعلاج الهجرة غير الشرعية، والتنمية الشاملة، تحقيق السلام العالمي، وترسيخ وتجذير أسس العيش المشترك، مشيدًا بتأكيد الدكتور محمد مختار جمعة بأننا ستظل أيدينا ممدودة بالسلام لكن لمن يحترم ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا، ويمكن لنا مجتمعين أن نبني عالما أفضل يقوم على التسامح الديني واحترام مشاعر الآخرين وعدم الإساءة إلى معتقداتهم، والعناية بالأبعاد الإنسانية والبحث عن المشترك الإنساني بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس.

وكان السفير هوكان ايمسجورد سفير السويد لدى القاهرة قد أكد أن حكومة دولته شكلت لجنة لدراسة الأمر ورفعه للسلطات المختصة بالدولة لإعمال شئونها فيه، في حين أكد وزير الأوقاف أن الأمر لا ينبغي أن يمر عابرًا لمجرد تجاوز الأزمة، وإنما يجب أن يكون جادًا ومحددًا بإطار زمني سريع تفاديًا لتكرار ما حدث، وأكد السفير السويدي على نقل ذلك إلى جهات الاختصاص بالسويد.