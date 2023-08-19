رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف يجتمع بقيادات الدعوة بمطروح

اجتمع الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف مع قيادات الدعوة بمطروح بمسجد العوام، بحضور الشيخ حسن عبد البصير عرفة مدير المديرية، والشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة، والشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات، والشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة، وعدد من الأئمة وقيادات الدعوة بالمديرية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني أن التاريخ سيسجل بحروف من نور جهود وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في خدمة بيوت الله والمحافظة عليها، وأنه لابد من المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية للمساجد حتى تؤدي رسالتها كاملة في نشر صحيح الدين وخدمة المجتمع، فالدعوة إلى الله شرف لا يدانيه شرف، وهي رسالة سامية وأمانة ومسئولية في ذات الوقت، ولابد من بذل الجهد وحشد الطاقات لأداء هذه الرسالة ونشر الفكر الوسطي المستنير بين أبناء هذا الوطن الغالي، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لجميع الأنشطة الدعوية والقرآنية.



عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت 19/ 8/ 2023م بحضور كل من الدكتور سامي محمد ربيع الشريف أمين عام ربطات الجامعات الإسلامية ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومحمد شكري أبو عميرة رئيس التليفزيون المصري سابقًا.



ووجه وزير الأوقاف كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م.



مؤكدًا أن العالم على كل المستويات يمر بمنعطف كبير جدًّا، وأنه ما لم نعمل على إحياء القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية فهناك خطر كبير جدًا على كل المستويات، فإحياء القيم الإيمانية والإنسانية أكبر عامل لمواجهة الأدواء المادية، ويشارك في إحياء هذه القيم كل الجهات والمؤسسات المعنية ببناء الوعي الرشيد.



وزارة الأوقاف

وأكد وزير الأوقاف أن المسجد سيظل المكان الأكثر تأثيرًا في بناء الحس الإيماني والقيمي والإنساني، ونسابق الزمن لكي يستعيد المسجد دوره في الريادة والصدارة، ونرى والحمد لله إقبالًا غير مسبوق على بيوت الله.



مشيرًا إلى أن الوزارة الآن تقوم باستهداف المناطق الأكثر احتياجًا إلى الدعوة وتقوم بتنظيم قوافل دعوية أسبوعية حتى تصل برسالة الإسلام الوسطي المستنير إلى كل ربوع مصر، بل ومختلف دول العالم من خلال موفدي وزارة الأوقاف.



وعن دور الأوقاف المجتمعي أكد وزير الأوقاف أن الوزارة بصدد توزيع 250 طن لحوم أضاحي وإطعام ونصف مليون شنطة سلع غذائية بالمشاركة مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال احتفالات المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لنصر أكتوبر المجيد شهري سبتمبر وأكتوبر على الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى تجديد فرش 400 مسجد خلال سبتمبر وأكتوبر بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف واحتفالات أكتوبر.