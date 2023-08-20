مركز شباب ديرمواس بالمنيا ينظم معرض للكتاب

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديربمواس ، جنوب محافظة المنيا ، قيام مركز شباب بني حرام بديرمواس ، تنفيذ معرض للكتاب، تم من خلاله عرض عدد كبير من الكتب المختلفة ، والتي تناسب كافة الأعمار، وفي كافة المجالات المختلفة.

وحضر معرض الكتاب عدد كبير من الأعضاء والرواد من كافة الأعمار، و في سياق متصل تم تنفيذ ورشة عمل لتعليم فن الرسم للطلائع و البراعم.

وتناولت الورشة كيفية استخدام الخامات المتوفرة، وتحويلها إلى لوحة فنية متميزة، وكيفية التنسيق بين الألوان، كيفية التعبير بالرسم عن أي فكرة سواء موجودة او حتي خيالية، شارك فيها عدد كبير من الأعضاء و الرواد، وكذلك تنفيذ لقاء حواري تحت عنوان " الرقمنة و دورها في تسهيل أداء الخدمات".

وحاضر في اللقاء حمادة محمد عبد الرحمن مدير بيت ثقافة ديرمواس، تحدث في اللقاء عن الرقمنة ، معناها، أسبابها،. المزايا و العيوب، دورها في تسهيل اداء الخدمات الإلكترونية الحكومية، وسائل تدريب القائمين عليها وحضر اللقاء عدد كبير من الأعضاء، و تم التنفيذ بحضور مدير المركز، العاملين بمركز شباب بني حرام .

و ذلك في اطار التعاون و التنسيق بين مديرية الشباب الرياضة بالمنيا، إدارة الشباب والرياضة بديرمواس، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وإقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا ، وبيت ثقافة ديرمواس ، لتنفيذ برنامج النشاط الصيفي لبيت ثقافة ديرمواس ، خلال شهري يوليو و أغسطس 2023، من خلال عمل معرض للكتاب، ورشة عمل لتعليم فن الرسم، و عقد لقاءات حوارية تتناول موضوعات حياتية هامة في كافة المجالات.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وتحت إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة و إشراف عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس