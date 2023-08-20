طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الدور الثاني بقنا

يواصل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، فى ثانى أيام من إنطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للقسمين العلمي والأدبي، بمحافظة قنا، حيث أدى طلبة القسم الأدبي في الفترة الأولى امتحان مادة الجغرافيا وفي الفترة الثانية ادو امتحان مادة الإنشاء، بينما أدى طلبة القسم العلمي امتحان مادة الكيمياء في الفترة الأولى، ومادة البلاغة في الفترة الثانية.

من جهتهم أوضح طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ، أن الأسئلة امتحانات اليوم جاءت جميعها من المنهج المقرر، ولا شكوى منها، مضفين أن أسئلة الامتحانات كانت موزعة لتحديد مستوى كل طالب، ذاكرين أن الامتحانات تسير بكل سهولة ويسر.

وتسير الامتحانات وسط إجراءات مشددة مع توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال. يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت أولى أيامها يوم السبت الموافق 19/8/2023، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023.

وفى تصريح خاص" للوفد" أوضح فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا وكيل وزارة منطقة قنا الازهرية، أن إجمالي عدد الطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، لمن لهم حق الدخول لامتحانات الدور الثاني فى القسم العلمى بلغ نحو ٥٣٦ طالب وطالبة، وفى القسم الادبى ٣٣٧ طالب وطالبة لهم حق أداء امتحانات الدور الثاني، وذلك على مستوى جميع الإدارات الأزهرية بمنطقة قنا الأزهرية.