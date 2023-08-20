باريس سان جيرمان يقدم عرضًا لضم مهاجم اَينتراخت فرانكفورت

قدم باريس سان جيرمان الفرنسي عرضًا للتعاقد مع راندال كولو مواني، مهاجم اَينتراخت فرانكفورت، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة فرانكفورت تلقت عرضًا من نظيرتها باريس سان جيرمان بقيمة 65 مليون يورو نظير التعاقد مع كولو مواني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت التقارير أن مواني لديه رغبة قوية في الانتقال للبي أس جي خلال الفترة الحالية، بعد العرض الذي تقدمت به إدارة النادي الباريسي خلال الفترة الحالية.

مواني

وأشارت التقارير إلى أن إدارة اَينتراخت فرانكفورت رفض عرض الفريق الباريسي، حيث ترغب في الحصول على 100 مليون يورو نظير رحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

في نفس السياق، انتقل نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان، للهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد المفاوضات التي حدثت خلال الفترة القليلة الماضية، وانتهت بموافقة اللاعب على الانتقال للدوري السعودي.

وحصل باريس سان جيرمان على 100 مليون يورو نظير رحيل نيمار، كما يحصل الأخير على 160 مليونًا في موسمين، لكن هناك تقارير تؤكد حصول اللاعب على 200 مليونًا خلال الموسمين المقبلين.

الجدير بالذكر أن علاقة نيمار بعدد من وملاؤه توترت خلال الفترة الأخيرة داخل جدران باريس سان جيرمان، ليقرر الانتقال لدوري "روشن" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.