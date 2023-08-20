هيمنة إسبانية على بطولات العالم للسيدات بمختلف المراحل العمرية

نجح المنتخب الإسباني لسيدات كرة القدم في الفوز بلقب بطولة كأس العالم على حساب نظيره الإنجليزي ، وذلك عقب الفوز بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أستراليا.





جاء هدف الفوز ، والوحيد في اللقاء عبر اللاعبة أولجا كارمونا في الدقيقة 29.

وبات المنتخب الإسباني بذلك الانتصار ، أول منتخب في تاريخ سيدات كرة القدم يتمكن من الفوز بكافة ألقاب المونديال وبمختلف الفئات العمرية ، بعد الفوز بلقب بطولة العالم تحت 17 عام في نسختي 2018 و 2022، كذلك الفوز بلقب بطولة العالم تحت 20 عام 2022 ، ثم الفوز بلقب المونديال للكبار اليوم.

كان المنتخبان الإسباني والإنجليزي، قد حسمان تأهلهما إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخهم ، وتطلع الثنائي للفوز باللقب تاريخيًا لأول مرة.

كانت منافسات البطولة قد بدأت 20 يوليو الماضي ، وضمت منافسات المجموعات كل من :

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



واستضافت أستراليا ونيوزيلندا فعاليات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الماضي حتى 20 أغسطس الجاري بتواجد 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة عام 2019.