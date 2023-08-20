المصريون في الخارج يسألون "الوفد" عن المظلة التأمينية.. ووزيرة الهجرة تجيب

استقبلت “بوابة الوفد الإلكترونية”، الكثير من مطالب المصريين بالخارج، من الدولة المصرية، خاصة العاملين والمقيمين بالدول العربية، على رأسهم السعودية، حول توفير تأمين طبي خاص بهم، لأن هناك بعض الحالات المستعصية للعاملين بالخارج تحناج لوجود مظلة تأمينية تغطي تكاليف علاجهم.

مظلة تأمينية للمغترب المصر ي

وأكد الكثير منهم على أن هذا المطلب عام من الجميع وأقل حقوقهم فوجود مظلة تأمينية للمغترب المصري بالخارج الذي افنى عمره في الغربه ومساعده وطنه أقل شئ يمكن أن تقدمه له الدولة.

وزيرة تجيب على مطلب توفير مظلة تأمينية للمصريين بالخارج

وفي هذا الصدد، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية، خلال الفترة المقبلة، لتشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ.

7 آلاف شكوى وطلب من المصريين في الخارج

ونوهت السفيرة سها جندي، في تصريحات لها، أن الوزارة استقبلت أكثر من 7 آلاف شكوى وطلب من المصريين في الخارج خلال عام 2022، من خلال صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والخط الساخن، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالإضافة إلى استقبال الشاكين بمقر الوزارة، مؤكدة التنسيق بشكل فوري مع كافة الجهات المعنية في داخل الدولة أو خارجها للعمل على حلها.

ولفتت الوزيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والاتحاد المصري للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق وثيقة التأمين على المصريين بالخارج للتعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال قيام مجمعة تأمينية بإصدار وثيقة تأمين اختيارية متاح الاشتراك بها عن طريق الموقع الإلكتروني للمجمعة التأمينية والدفع بالعملة الصعبة من الخارج.

التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هذا التعاون يوفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه يتم الترويج للخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمصريين بالخارج، والآليات الميسرة للاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي للمصريين في الخارج، والعمالة المنتظمة، وغير المنتظمة، ودفع قيمة التأمينات بالدولار، وذلك للعمل على زيادة الحصيلة من العملة الصعبة لموازنة الدولة، وكذلك استفادة العاملين المصريين بالخارج من هذه الآليات الميسرة.

المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج

وقالت الوزيرة إن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، تدرس المزيد من الأوعية لاستفادة أكبر قدر من المواطنين المسافرين للدول العربية، بالإضافة للتغطية التأمينية الحالية للمسافرين لمدة 3 أشهر، وذلك لدعم المصريين في الخارج في ظل الظروف المختلفة.