ضبط مخابز مخالفة فى حملة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة تموينية مكبرة على المخابز إستهدفت الحملة مركز ومدينة بنى عبيد، وتشكلت الحملة برئاسة .مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه احمد العيسوي ومحمد توحيد من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية، وأسفرت الحملة عن تحريرعدد ٣ محاضر تصرف في إجمالى ٢٨ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام.

وعدد ٧ محاضر نقص وزن بمقدار من ٧ : ٢٤ جرام، وقامت الحملة بتحريرعدد ٤ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدد ٤ محاضر عدم نظافة أدوات العجين.



وتمكنت الحملة من تحريرعدد ٤ محاضر عدم وجود سجل تفتيش وعدد ٢ محضر عدم وجود قائمة بيانات، باجمالى٢٤ مخالفة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتعامل بكل حسم مع المخالفين.