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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى فى المنوفية

اثناء المشاركة
اثناء المشاركة

قررت نيابة السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، سلاح أبيض ، مبلغ مالى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وتمكنت مديرية أمن المنوفية، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة مركز شرطة السادات وبحوزته ،كمية لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالى.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الإتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 