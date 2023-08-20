مصطفي محمد يقود تشكيل نانت الرسمي لمواجهة ليل

أعلن بيير أريستوي المدير الفني لفرقي نانت الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، عن التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة أمام ليل في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت الرسمي لمواجهة ليل

مصطفي محمد

وشهد تشكيل الكناري تواجد مهاجم منتخب مصر، مصطفى محمد، أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي.

مصطفي محمد يبحث عن مواصلة تألقه

يخوض مصطفى محمد لقاء اليوم بحثًا عن مواصلة تألقه والتسجيل للمباراة الثانية علي التوالي بعدما تمكن من التسجيل في المباراة الأولي لفريقه والتي خسرها أمام تولوز بهدفين لهدف.

وكان فريق نانت الفرنسي قد أعلن في وقت سابق شراء مصطفى محمد نهائيًا مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو.

وينتظر مصطفي محمد ورفاقه مهمة صعبة أمام خصم ليس بالسهل، حيث لم يتعرض فريق ليل لأي هزيمة خلال آخر 15 مباراة خاضها ضد نانت في الدور الفرنسي.