تريزيجيه يشارك في فوز طرابزون على أنطاليا بالدوري التركي

شارك المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، في فوز فريقه طرابزون سبور على ضيفه فريق أنطاليا سبور بهدف ، في المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، فى افتتاح منافسات الدوري التركي.

وغادر تريزيجيه في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 74، ودخل بدلا منه دوجوكان هاسبولات.

وسجل ستيفانو دينزفيل هدف فوز طرابزن سبور فى الدقيقة الثامنة على بداية اللقاء.

ويبحث طرابزون عن انطلاقة جيدة في الموسم الحالي للمنافسة على اللقب بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز السادس.

يذكر أن تريزيجيه سجل 13 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة في 41 مباراة رسمية مع طرابزون سبور بجميع المسابقات الموسم الماضى.