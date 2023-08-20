إزالات فورية لتعديات بناء علي الأراضي الزراعية بالشرقية

وتطبيق القانون على المتعديين بكل حزم..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وفي هذا الاطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوفية من إزالة مبانى مخالفة عبارة عن بداية تأسيس وحدة سكنية بالدور الثالث علوى بقرية "حمادة" باسم المواطن "م. ا .س" على مساحه 120 متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وبمركز الحسينية في الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، تم إزالة سور بالطوب الدبش الأبيض علي مساحة 100 متر طولي بدون ترخيص، وتم تطبيق القانون على المخالفين.