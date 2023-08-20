جهود الدولة لحل أزمة البطالة (فيديو)

كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، جهود الدولة لمواجهة أزمة البطالة، مؤكدًا أنها وضعت سياسات مهمة وواضحة لحل واحدة من أهم الأزمات التي يواجهها العالم وهي مشكلة البطالة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN” اليوم الأحد، أنه منذ عام 2014 انخفضت نسبة البطالة من 13% إلى 7% فقط.

وأوضح أن ذلك يعتبر دليل على اهتمام الدولة المصرية بتوفير فرص عمل للشباب ودليل على المجهود المستمر لحل ازمة البطالة التي يعاني منها العالم كله.

وأكد أن وزير العمل يقوم بعقد عدد من الاجتماعات الدورية لمتابعة ملف البطالة وملف ذوي الهمم، مضيفا أن هناك تواصل وتفتيش مستمر بالاضافة إلى الاطلاع على بيانات التوظيف للتأكد من أن توظيف ذوي الهمم بنسبة 5% يجري تطبيقه كما ينص القانون.

أسباب انخفاض البطالة

وفي سياق متصل قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي: إن أسباب انخفاض معدل البطالة بمصر لأقل من 7,5%، يرجع إلى قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذته مصر خلال الفترة السابقة التى لم تشهدها ولا مثلها فى تلك الفترة، إذْ حققتْ خلال 10 سنوات إنجازات اقتصادية متتالية وتنفيذ مشروعات رائدة قومية ضخمة من إعداد برنامج للإصلاح الاقتصادى من أجل الخروج من الأزمات التى عانت منها مصر فى الفترات الأخيرة.

أضاف أنه تم العمل على تحقيق الكثير من الإنجازات الكبرى، في قطاعات الدولة كافة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرًا للجهود الكبيرة التي بذلت فيها، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، بالإضافة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى والعشوائيات التى كان لها نصيب، وإطلاق الكثير من البرامج التنموية، فضلًا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إنشاء مدن جديدة ومن أجل القضاء على الفقر وانخفاض نسبة البطالة، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وذكر الخبير الاقتصادي، أن الدولة لم تتوانَ لحظة فى العمل من أجل الفقراء ومن أجل محاربة الفقر والصعود بمستوى أفضل للشعب المصرى العظيم والعمل دون توقف في خفض معدلات البطالة والفقر بجميع المناطق الأكثر احتياجًا، شمالًا وجنوبًا، وشرقًا وغربًا.