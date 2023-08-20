مكاسب الحوار الوطني .. قرارات  العفو السياسي تنشر الفرح بمواقع التواصل

فرحة سطرها السيسي

أثارت قرارات العفو السياسي الأخيرة حالة من الفرح على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت وسائل الإعلام إن الرئيس السيسي أصدر قرارًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام نهائية بينهم دومة، الذي كان يتبقى له 5 سنوات من أصل 15 عامًا.

وتعد قرارات العفو السياسي أبرز توصيات الحوار الوطني التي تشهدها مصر، بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية، حيث بدأت التوصيات الأولى لـ"الحوار الوطني"، في الظهور.

أحمد دومة .. أبرز الأسماء

يعد أحمد دومة من أبرز الأسماء المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسي، وهو الناشط السياسي أحمد سعد دومة، الشهير بـ"أحمد دومة".

ويأتي ذلك بعد 10 سنوات قضاها دومة داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، التي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

استجابة للمطالبات السياسية

ويأتي قرار الإفراج عن "دومة" استجابة للمطالبات التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية، والتي طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز لعدة اعتبارات على رأسها حالته الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإفراج عن دومة حظى برد فعل هائل، حيث نشر عدد من النشطاء السياسيين المصريين وأصدقاء دومة تغريدات ترحب بالإفراج عن دومة، منهم الدكتور حازم عبد العظيم المسؤول السابق بوزارة الاتصالات وعضو حملة السيسي الرئاسية في انتخابات عام 2014.

السيسي والصلاحيات الدستورية

فيما نشر المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي في حسابه على موقع فيسبوك صورة تجمع بين دومة والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" فريد زهران والناشط السياسي خالد تليمة، وعلّق عليها "دومة حرّ".

وكان العوضي كتب في وقت سابق السبت عبر خسابه أنّ "رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".