طقس صيفى حار فى الفيوم اليوم الأحد درجة الحرارة 34 درجة

طقس صيفى حار تشهده محافظة الفيوم اليوم الاحد، حيث بلغت درجة الحرارة 34 درجة مئوية وتستمر بنفس المعدل أيام الاثنين والثلاثاء ثم تعاود الارتفاع بمقدار درجة أيام الأربعاء والخميس والجمعة بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 20 و23 درجة خلال هذه الفترة.

كانت المحافظة قد شهدت طقساً شديد الحرارة خلال الثلاث أسابيع الأخيرة من شهر يوليو وتراوحت درجة الحرارة بين 39 و42 درجة للكبرى والصغرى وصلت الى 27 درجة مما اضطر شركة الكهرباء الى قطع التيار 3 و4 مرات فى اليوم فى بعض المناطق وقد اصدرت الشركة يوم الاثنين الماضى جدول بالمناطق التى يتم قطع التيار فيها والتى انخفضت الى مرة واحدة لمدة ساعة فى اليوم منذ اول اغسطس .

حركة المرورية

من ناحية أخرى، بدت الحركة المرورية عادية فى أغلب شوارع مدينة الفيوم ، السد العالى والجمهورية والحرية بطل السلام ودار الرماد الجديد و احمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم وميدان التدريب وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة عادية ولم تشهد اى اختناقات مرورية خاصة ان اليوم الجمعة اجازة رسمية .

واشتكى اهالى مركز اطسا من اختناقات فى الحركة المرورية من مدينة الفيوم الى اطسا وعدد من القرى مثل الغرق بسبب اعادة رصف الطريق واقامة بعض المشروعات "الصرف الصحى والغاز" ووجود تحويلات فى بعض الطرق وطالبوا بسرعة الانتهاء من هذه الاعمال حتى لا تتعطل مصالحهم واكد البعض ان المسافة بين مدينة الفيوم واطسا لا تتعدى 9 كيلومترات قد تستغرق ساعة كاملة بسبب التحويلات فى الطريق والتى تتسبب فى اختناقات مرورية.

زحام فى طريق بحيرة قارون

كما اشتكى المواطنون من الزحام ليلا فى طريق الفيوم بحيرة قارون مرورا بقري بنى صالح والسيليين وسنهور بسبب مواكب الافراح التى تعطل الطريق بالاضافة الى عمليات الصرف الصحى فى قرية بنى صالح .

ويشهد ميدان المسلة فى مدينة الفيوم زحاما خاصة انه بمثابة الشريان الرئيسى للمرور فى المدينة للسيارات القادمة من شارع جمال عبد الناصر المتجهة الى القاهرة او شارع النبوى المهندس المؤدى الى قرية دمو وطريق القاهرة- اسيوط وطريق الفيوم- بنى سويف كما شهد موقف الفيوم- القاهرة زحام من الركاب الذين يرغبون فى التوجه الى القاهرة والاسكندرية.

وتؤكد التقارير أن مدينة الفيوم تستقبل يوميا عبر رحلات المركبات الأجرة والملاكي 170 ألف نسمة، منهم 40% قادمين من قرى الفيوم، و5 ملايين رحلة للمركبات شهريا لمدينة الفيوم، و أن الجانب الأكبر لمشكلة الاختناقات المرورية تسببها سيارات الملاكي.