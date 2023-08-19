تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم السبت ، قرارات بتعيين رؤساء مجالس الأقسام بكليات التمريض، والفنون الجميلة، والتربية الفنية، وذلك إستكمالاً للقرارات التي سبق وأن أعلنت، وذلك حرصاً على إنتظام العمل وحسن سير العملية التعليمية ، مع قرب الإستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

وجاءت قرارات التعيين على نحو، والدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن يحيى الإشراف على قسم إدارة التمريض بكلية التمريض، أستاذ دكتور اقبال عبد الرحيم امام احمد رئيساً لقسم صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض، أستاذ دكتور يسرية السيد حسين حنفي للإشراف على قسم صحة المجتمع بكلية التمريض، أستاذ دكتور انشراح رشدي محمد ، رئيساً لقسم التمريض الباطني والجراحي بكلية التمريض، دكتورة أماني عنتر محمد على ، رئيساً لقسم التمريض النفسي بكلية التمريض، أستاذ دكتور ايمان سيد مسعود سيد ، رئيساً لقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض، دكتورة منى ثابت عبد الباسط عبد الله ، الإشراف على قسم تعليم التمريض بكلية التمريض.

وشمل القرار تعيين أستاذ دكتور إيهاب عبد الله يوسف سيد، رئيساً لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، أستاذ دكتور إسماعيل أحمد عبد الله عامر ، رئيساً لقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، أستاذ دكتور سهير عبد الرحيم ابو العيون ، رئيساً لقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، أستاذ دكتور عبير غريب عبد الله إبراهيم ، رئيساً لقسم ترميم وصيانة الآثار بكلية الفنون الجميلة، أستاذ دكتور نسرين اسماعيل محمد توفيق رئيساً لقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

وضم القرار تعيين أستاذ دكتور عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن محمد رئيساً لقسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة، دكتورة ليالي عبادة احمد عبادة رئيساً لقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية، ووجه رئيس الجامعة، إلى أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء مجالس الأقسام في تعزيز الفعالية الإدارية في الإشراف ، على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية.

وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة، وإقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والإلتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.