شروط القبول في وظائف الأمن العام السعودي لعام 1445 (رجال)

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، عن وظائف الأمن العام في السعودية لعام 1445، وذلك بعدما أعلنت الجهات المعنية عن فتح باب التسجيل والتقديم لشغل وظائف الأمن العام والسجون في قطاعات وزارة الداخلية للرجال، تأتي هذه الفرصة لرتبة جندي في العام 1445 هـ.

يمكن للراغبين في التقديم على هذه الفرص الوظيفية الشاغرة أن يقدموا طلباتهم خلال مدة تستمر لمدة ستة أيام، وسيتم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم السبت، الموافق 3 صفر 1445 هـ، الموافق 19 أغسطس 2023 ميلادي، وسيتم إغلاقه في يوم الخميس، الموافق 8 صفر 1445 هـ، الموافق 24 أغسطس 2023 ميلادي، هذه الفرص تقدم فرصة مهمة للراغبين في الانضمام إلى جهود حفظ الأمن وتطوير الأمن العام في المملكة.

أبرز شروط التقديم على وظائف الأمن العام لشهادة الثانوية 1445:

أعلن الأمن العام عن الشروط الأساسية للالتحاق بوظيفة في قطاعات وزارة الداخلية، والتي يجب توفرها للتقديم لوظيفة رتبة جندي للرجال للعام 1445 هـ، يتعين عليك أن تستوفي المتطلبات الآتية:

الجنسية: يجب أن تكون من الجنسية السعودية.

العمر: يجب أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و25 سنة.

المستوى التعليمي: يجب أن تكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الطول: لا يقل عن 165 سم.

الحالة الاجتماعية: غير متزوج من غير سعودية.

السمعة والسلوك: يجب أن تتمتع بسمعة طيبة وسلوك حسن.

القدرات البدنية: يجب أن تكون لديك القدرة على اجتياز الاختبارات البدنية وتلبية متطلبات اللياقة البدنية المحددة.